Трамп буде змушений зважати на це: що може бути важелем щодо підтримки України

Уже в січні 2025 року Дональд Трамп повернеться у Білий дім. Майбутня адміністрація президента США ще не продемонструвала рішучих кроків щодо України.

Про це 24 Каналу заявив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що всередині Республіканської партії та оточення Трампа є певне протистояння.

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Що доведеться враховувати Трампу

Публіцист зауважив, що позиція Трампа непередбачувана й ненадійна, оскільки серед республіканців борються різні сили. І майбутній президент США змушений зважати на них, незалежно від власних уподобань, тому що у нього мінімальна більшість в обох палатах Конгресу.

Проукраїнські республіканці можуть блокувати будь-яке рішення Трампа в якомусь іншому питанні,

– заявив Піонтковський.

Але вони, зауважив публіцист, наполягатимуть на своїй позиції в українському питанні, заявляючи, що інакше це буде зрада не лише України, а й власних інтересів. Тому Трампу доведеться це враховувати.

Як Європа може забезпечити підтримку України

Піонтковський вважає, що Європа не чекатиме результату конфронтації всередині Республіканської партії та оточення Трампа. Адже припинення допомоги Україні з боку США є великою загрозою для її безпеки.

За його словами, Франція, Велика Британія, Німеччина та Італія можуть забезпечити дуже серйозну військову підтримку України, насамперед щодо авіації.

Не 20 – 30 літаків, які зараз виділені Україні, а мінімум 200 літаків F-16, які до того ж пілотуватимуться не лише українськими льотчиками,

– сказав публіцист.

На його думку, це реальний шлях підтримки України та гарантій її безпеки.