Ми знаємо, що поставлено на карту, – глава комітету Європарламенту про підтримку України

Європейський Союз продовжує підтримку України і не планує зупиняти її незважаючи ні на що. Європа розуміє, що держава захищає від агресії Росії не лише себе, а й цілий континент.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу розповів голова комітету закордонних справ Європарламенту Девід Макаллістер. Водночас він закликав Конгрес виділити кошти Україні, як це зробив нещодавно Євросоюз.

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ЄС продовжує надати допомогу

Девід Макаллістер зазначив, що ще ніколи в історії існування Європейський Союз так не підтримував третю країну, як Україну. Йдеться про фінансову, економічну, гуманітарну, а також у військову підтримку нашої держави. Водночас ЄС не планує скорочувати допомогу, а навпаки – підтримуватиме скільки буде потрібно і за будь-яку ціну.

Ми точно знаємо, що поставлено на карту в цій війні, як українці захищають не тільки свою країну, не тільки свою свободу від цієї російської агресивної війни, ми з ними разом,

– нагалосив Макаллістер.

Євросоюз підтримує Україною, а також координує свої дії з партнерами – зі Сполученими Штатами Америки, Канадою, Великобританією, Норвегією, Японією, Австралією, Новою Зеландією, Південною Кореєю.

Глава комітету зазначив, що вони закликають Конгрес надати допомогу Україні – це важливо, особливо після того, як ЄС виділив 50 мільярдів за програмою підтримки Ukrainian Facility. Ці кошти надходитимуть протягом 4 років, щоб український уряд міг планувати свої дії і був впевненим у тому, що підтримка буде передбачуваною.

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