Чому Європа не здатна повноцінно замінити допомогу США

У Євросоюзі заявили, що готові взяти на себе провідну роль у підтримці України, якщо у США від цього відмовляться. Втім раніше представники європейської дипломатії висловлювати протилежні думки й запевняли, що без допомоги Сполучених Штатів Європа не зможе.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що все залежить від риторики конкретних західних політиків. Наприклад, в ЄС чимало людей, які дотримуються позитивних поглядів на ситуацію, але потім за свої слова не відповідають.

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Чи впорається Європа без США

Варто згадати ініціативу президента Чехії Петра Павла, який збирав мільйон снарядів для Збройних Сил. Їх мали доставити на фронт у певний період часу, але кінцеві терміни постійно змінювалися. Досі невідомо, коли вони повністю надійдуть.

Причина в тому, що слова та дійсність відрізняються. Представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас запевнила Україну в тому, що підтримка збережеться навіть без участі США. Натомість її попередник Жозеп Боррель говорив зовсім протилежне.

Кая Каллас походить з країни Балтії, тому може точно знати про те, що відбувається у них. Але як, наприклад, ці країни постачатимуть нам ракетні системи до Patriot? Ніяк, бо вони їх не мають і не виробляють,

– наголосив Андрій Вігірінський.

Тому, якщо Сполучені Штати скасують постачання, то заміни для певних одиниць озброєння взагалі не існує. До того ж потрібен дозвіл від Америки, щоб їх надавали іншим країнам.

Замінити США не вдасться

Європа може забезпечити Україні політичну підтримку, частково медійну. Інші рішення про зовнішню політику, оборону ухвалюються колективно. Тому позиція однієї Каї Каллас не матиме вирішального значення.

До того ж Сполучені Штати відіграють важливу роль у "Великій сімці". Україні потрібне стабільне фінансування, яке одна Європа не зможе дати. А також специфічне озброєння та боєприпаси, які потребують дозволів від США.

Нідерланди передавали нам літаки F-16. Чому вони робили це так довго? Бо треба було дозволу від Америки. Адже мовиться про експорт в країну, яка не входить в НАТО. Якщо США позбавлять нас засобів зв'язку, то як Європа надасть нам доступ до Starlink?

– зауважив політолог.

Тому на всі ці моменти треба зважати, адже США досі залишаються провідним союзником України у війні.