Країни ЄС планують обговорити "масштабні рішення" щодо підтримки України, – Сікорський

Наступного тижня має відбутися Рада ЄС із закордонних справ. На ній планують обговорити виділення допомоги для України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в етері TVN. Глава МЗС також зауважив, що Україна може отримати заморожені російські активи.

Дивіться також "Це реальна загроза": глава Генштабу Польщі закликав готуватися до війни з Росією

Які "масштабні" рішення може ухвалити Рада ЄС

Сікорський заявив, наступна зустріч Ради ЄС із закордонних справ може бути драматичною.

Мають бути ухвалені або не ухвалені масштабні рішення про те, чи готові ми виділити реальні ресурси, такі як заморожені російські активи, для підтримки України,

– повідомив Сікорський.

Він також припустив, що адміністрація Дональда Трампа не зможе дозволити собі нищівного провалу в Україні.

"Оскільки, нагадаю, саме відчуття провалу в Афганістані обтяжувало адміністрацію Байдена (президента США Джо Байдена – 24 Канал). Тут ще не все вирішено. Я розмовляю з оточенням, найближчим до Дональда Трампу у сфері безпеки", – наголосив міністр.