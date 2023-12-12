Є реальний варіант: як США можуть відправляти зброю Україні до підписання допомоги

Візит Президента України Володимира Зеленського до США дуже важливий. Ухвалення пакету допомоги Україні з боку Штатів вкрай потрібне як для нашої держави, так і для безпеки Заходу та американців зокрема.

Є ймовірність, Володимир Зеленський та лідер США Джо Байден також обговорять альтернативні варіанти підтримки України. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко.

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Альтернативні варіанти

Володимир Фесенко зазначив, що у випадку, якщо Конгрес США все-таки не прийме рішення щодо допомоги Україні, то можуть бути альтернативні варіанти.

Зокрема, мовиться про закупівлю певного озброєння та боєприпасів. Наприклад, для Ізраїлю зараз постачають зброю, боєприпаси за законом про експортний контроль в обхід Конгресу США.

Я думаю, буде розглядатися не тільки те, як переконати Конгрес проголосувати, але й запасні варіанти, які можуть нам допомогти хоча б на декілька місяців, поки не буде розв'язане питання у Конгресі,

– припустив він.

Крім того, посол України Оксана Маркарова у США заявила, що Конгрес на початку грудня розглядатиме поправки до проєкту закону про оборонний бюджет на 2024 рік. Зокрема, мовиться про продовження ленд-лізу для України.

Політолог вважає, що продовження ленд-лізу для України – це також один з альтернативних варіантів.

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