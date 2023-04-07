В Україні ухвалили Стратегію переходу від військової служби до цивільного життя

Кабмін затвердив Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя на період до 2032 року. Також уряд прийняв План дій щодо допомоги ветеранам в адаптації на наступні два роки.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, стратегію невдовзі винесуть на розгляд Ради національної безпеки та оборони.

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Кабмін ухвалив Стратегію переходу від військової служби до цивільного життя

Шмигаль розповів, що 7 квітня на засіданні уряду затвердили:

Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя на період до 2032 року,

План дій щодо допомоги ветеранам в адаптації на наступні два роки.

Стратегія дозволить створити чіткий алгоритм і систему допомоги українським ветеранам-героям, аби забезпечити для них комфортні умови з першого дня після звільнення зі служби, допомогти з роботою чи створенням власного бізнесу. Надалі стратегію винесемо на розгляд РНБО,

– зазначив прем'єр.

За інформацією Кабміну, уряд визначив чотири ключові стратегічні цілі, процес моніторингу та організаційного забезпечення.

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Уряд дав старт масовому виробництву дронів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що сміливі економічні та політичні рішення завжди були неодмінним складником для перемоги. Окрім подій на полі бою, вирішальними також є дії урядів. Адже саме вони створювали преференції та умови для розвитку оборонної галузі, а також переводили економіку на "військові рейки".

Сьогодні уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Ухвалено дійсно історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне — створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек,

– наголосив Федоров.

За його словами, відбулася комплексна робота з українськими виробниками БПЛА. Їхні болі та блокери зібрали. Наразі системно рухаються до розв'язання питань.

Тепер українські виробники БПЛА зможуть активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями.