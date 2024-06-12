Чи блокуватиме Угорщина допомогу Україні від НАТО: Столтенберг та Орбан домовилися, але є умова

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, що Будапешт погодився не блокувати військову допомогу Україні від Альянсу. Однак є певна умова.

Політики погодили формат взаємодії щодо не блокування Будапештом рішень у Північноатлантичному альянсі стосовно України. Так, Угорщина просто не братиме участь у допомозі нашій державі.

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Орбан не блокуватиме допомогу Україні

Столтенберг прибув до Будапешту перед самітом НАТО, на якому обговорять посилення допомоги Україні в її протистоянні російській військовій агресії. Орбан сказав, що на зустрічі вони переглянули відносини між Угорщиною та Альянсом.

Прем'єр-міністр Угорщини нагадав, що позиція Угорщини щодо російсько-української війни "відрізняється від позиції більшості держав НАТО". Однак він подякував генсеку Альянсу за те, що Будапешту завжди "дозволяли" висловлювати свою думку.

Угорщина дала чітко зрозуміти, що вона не має наміру блокувати будь-які рішення у НАТО, які можуть відрізнятись від нашого, як ми вважаємо, аналізу ситуації. На чому ми сконцентрувалися на сьогоднішній зустрічі… то це на тому, що будь-які операції за межами (НАТО – ред.) мають бути добровільними, і Угорщині були надані гарантії, яких вона вимагає,

– заявив він.

За його словами, така домовленість відповідає запиту угорського суспільства, яке на виборах до Європарламенту "дало уряду мандат не брати участі у війні". Тому, вони погодили механізм, за якого НАТО не використовуватиме угорські ресурси для надання допомоги Україні.

Що каже Столтенберг

Генсек Північноатлантичного альянсу підтвердив, що він та Орбан "схвалили модальність для Угорщини не брати участі у підтримці НАТО для України", яку Альянс планує надавати у майбутньому. Орбан сказав, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і Столтенберг "прийняв цю позицію".

Ніхто з угорського персоналу не братиме участі у цій діяльності, і жодні фінанси Угорщини не будуть використані, щоб її підтримувати. Водночас прем'єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед,

– наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, що днями прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вкотре висловився щодо війни в Україні, яку розв'язала Росія, зазначивши, що буцімто Київ хоче втягнути у військовий конфлікт увесь світ. На думку Орбана, у такий спосіб Україна нібито матиме більше шансів на перемогу.