Допомога з попередніх пакетів уже потрапила на передову, – Держдеп США

США 24 травня виділили Україні новий пакет військової допомоги. Цього разу на 275 мільйонів доларів. Зброя з попередніх пакетів уже на передовій.

Про це заявив держсекретар. Ентоні Блінкен підкреслив, що США оголосили нову допомогу, щоб підтримати хоробрий український народ, який захищає свою країну від агресії Росії.

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"Передамо цю нову допомогу якомога швидше"

Високопосадовець зауважив, що йдеться про 5 пакет допомоги у сфері безпеки, який президент схвалив після підписання закону про фінансування додаткових потреб національної безпеки минулого місяця, і 3 пакет, який виділяється за президентськими повноваженнями.

Допомога з попередніх пакетів уже потрапила на передову, і ми передамо цю нову допомогу якомога швидше, щоб українські військові могли використати її для захисту своєї території та захисту українського народу,

– підкреслив Ентоні Блінкен.

Також додав, як ясно дав зрозуміти Джо Байден, Сполучені Штати й міжнародна коаліція, яку зібрали, будуть продовжувати підтримувати Україну на захисті її свободи.

Що відомо про новий пакет допомоги від США

У п'ятницю, 24 травня, США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів. Він передбачає надання: