Майор ЗСУ чітко відповів, чи зможе Україна протриматися без зброї США

Міністр оборони США заявив що боєприпаси, які закликають відправити в Україну, краще використати у власних інтересах. Крім цього, він вкотре звинуватив Джозефа Байдена у нібито неправильному розподілі озброєння.

Як зауважив 24 Каналу майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, американська політична верхівка сьогодні використовує тези, які нагадують російські. Наприклад, Кремль переконує, що воює не проти України, а нібито проти всього Заходу.

Дивіться також Поки у Трампа істерика: політолог сказав, який несподіваний шанс отримує Європа

Чи справді США віддали так багато зброї Україні?

Сьогодні Сполучені Штати продовжують звинувачувати у всьому попередників, всі проблеми перекладають на Байдена та його команду. Але насправді це лише прояв слабкості та перекладання відповідальності.

Насправді, коли відбувалася передача озброєння для України з боку Сполучених Штатів, то для поновлення великої частини цих запасів виділяли кошти з державного бюджету. Тобто можемо сказати, що завдяки допомозі України США змогли переозброїтись та оновити зразки у багатьох напрямках,

– наголосив майор ЗСУ.

Американці поповнювали запаси новішим озброєнням, поповнювали свою економіку, адже запускали в роботу величезні збройові компанії, які фактично виробляли нові боєкомплекти. Тому всі теперішні закиди з боку команди Трампа є безпідставними.

Які шанси в України без допомоги США?

Щодо майбутньої військової допомоги, то у цьому питанні варто пам'ятати, що ми не одні. Сполучені Штати – не єдиний партнер України. У 2025 році ми налагодили хороші дипломатичні контакти з країнами Європи, які готові нас підтримувати.

Ми відкриваємо спільні підприємства, забезпечуємо можливості залучення інвестицій в наші оборонні компанії. Очевидно, що без США буде складніше, але ми точно не одні. Ба більше, наш обороно-промисловий комплекс розростається,

– підкреслив Андрій Ткачук.

Цікаво, що в Офісі Президента повідомили, що 50% номенклатури, яку сьогодні використовують на фронті, є українського виробництва. Це величезна цифра, бо мовиться не просто про озброєння зі складів, а саме про нову зброю. Очевидно, що це дрони, ракети та інші зразки.

"Тому, я думаю, ми зможемо продовжити чинити спротив, бо, як стає зрозуміло, війна, на жаль, не закінчиться у 2026 році. Нам потрібно бути міцними, сильними й далі протистояти ворогу. А ситуація зі США може змінитися, адже у листопаді у країні відбудуться вибори", – підсумував Андрій Ткачук.

Важливо! Ви можете долучитися до збору на дрони різних типів для ДШВ, "Хартії" та малого ППО. А за донат у 100 гривень – стати учасником розіграшу Mini Cooper Clubman. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Для того, щоб зробити донат – переходьте за посиланням!

Що кажуть у США про війну в Україні?