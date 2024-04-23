Значна частина зброї з першого пакета США для України вже на складах Німеччини і Польщі, – CNN

Конгрес США після тривалих місяців суперечок таки ухвалив закон про допомогу Україні. Західні журналісти пишуть, що значна частина першого пакета допомоги вже на складах Німеччини та Польщі.

Значна частина озброєнь з нового пакета допомоги США для України, яку виділять після завершення процедури схвалення відповідного закону, вже перебуває на складах Німеччини і Польщі. Про це пише CNN з посиланням на американське джерело, знайоме з наданням військової допомоги Україні.

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Артилерійські снаряди – одні з перших матеріалів

Офіційні особи США не говорять про це відкрито, однак джерело повідомило, що значна частина цієї допомоги вже розміщена на складах у Німеччині та Польщі. Це скоротить час, необхідний на доставку цієї зброї.

Одним із перших матеріалів, які доставлять в Україну, будуть артилерійські снаряди.

Зазначається, що після того, як ці озброєння прибудуть в Україну, їх будуть намагатись доставити туди, де вони потрібні, якомога швидше. Однак це може становити логістичну проблему з огляду на кількість зброї.

Водночас навіть це не допоможе в один момент пересилити перевагу, яку Росія мала протягом останніх тиждень.

Перша зброя може надійти вже в квітні