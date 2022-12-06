В ЄС обіцяють надати Україні 18 мільярдів євро, попри перешкоди від Угорщини

Намагаючись розблокувати для себе кошти ЄС, уряд Угорщини наклав вето на пропозицію про надання 18 мільярдів євро Україні. Єврокомісія шукає різні способи все одно виділити цю допомогу.

Угорщина заблокувала надання допомоги нашій державі під час зустрічі міністрів фінансів ЄС у Брюсселі 6 грудня. Ця допомога призначена для підтримки України в умовах війни та скороченої економіки.

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Угорщина заблокувала виділення Україні 18 мільярдів

Уряд Угорщини заявив, що він не підтримує положення, яке дозволило б ЄС продовжити фінансову допомогу. Оскільки для ухвалення пропозиції потрібна одностайність, пакет на 18 мільярдів євро наразі заблоковано.

Уряд Орбана блокує фінансову допомогу Україні та директиву ЄС щодо запровадження глобальної ефективної мінімальної ставки корпоративного податку. Так він намагається змусити Євросоюз виділити гроші для Угорщини.

Єврокомісія неодноразово пропонувала заморозити гроші ЄС для Угорщини, доки її уряд не запровадить низку реформ у сфері управління та верховенства права.

Дозвольте мені чітко сказати одне. Я бачу макрофінансову підтримку України, національний план відновлення Угорщини та директиву як єдиний пакет,

– зазначив міністр фінансів Чехії Збинек Станжура.

Єврокомісія шукає способи, як надати Україні допомогу, яка б не потребувала схвалення уряду Угорщини.

"Україна є країною у стані війни, і вона відчайдушно потребує нашої підтримки, і ми просто не можемо дозволити одній державі-члену затримувати та зірвати цю фінансову підтримку. Ми повинні це зробити так чи інакше, і ми це зробимо", – заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Під час попередніх спроб досягти консенсусу щодо макрофінансової допомоги країни-члени ЄС мали труднощі з узгодженням способу її здійснення:

З 9 мільярдів євро, запропонованих у травні цього року, змогли погодитися лише на 6.

Решту перемістили в пропозицію на 18 мільярдів євро на 2023 рік.