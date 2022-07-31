Зеленський підписав закон про посилений захист журналістів на війні та допомогу ВПО

Президент Володимир Зеленський 31 липня підписав низку важливих законів. Зокрема, щодо надання додаткових гарантій захисту для працівників ЗМІ.

Про це глава держави розповів під час свого вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал. Також він підписав й інші важливі ратифікаційні закони та акти.

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Зеленський підписав нові закони

Президент розповів, що 31 липня підписав кілька важливих законів:

Закон щодо надання додаткових гарантій захисту працівникам ЗМІ, які працюють в районах ведення бойових дій. За словами Зеленського, це посилить захист українських журналістів.

Закон щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб – бюрократичні бар'єри, які обмежували допомогу людям, ліквідували.

Закон щодо захисту цивільного населення у разі надзвичайних ситуацій і воєнних дій.

Закон, який створює умови для комплексної термомодернізації будівель і спрощує процес відновлення житлового сектору, пошкодженого ударами окупантів.

А ще – важливі ратифікаційні закони, деякі інші акти. Готуємося до нового тижня – як завжди, насиченого міжнародною активністю. Вже завтра – важливі переговори з європейськими партнерами,

– додав глава держави.

Він зауважив, що днями продовжить звертатися до міжнародної спільноти та спілкуватися з різними аудиторіями, зокрема зі студентами, адже це є дуже важливим.

"Хоч би що відбулося і хоч би що планували окупанти, ми маємо робити своє – захищати нашу державу та дбати одне про одного", – наголосив президент.

Глава держави підсумував, що чим ефективнішими у цьому будуть українці, тим швидше наша держава досягне перемоги.

Дивіться вечірнє звернення Володимира Зеленського:

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