Допомога за втрати годувальника: які програми передбачені в Україні

Уряд надає допомогу українцям, які втратили годувальника. Є кілька програм, що передбачають надання відповідної пенсії.

Таку допомогу найчастіше потребують діти. Детальніше про це розповіла міністр соціальної політики України Марина Лазебна 14 червня на телеканалі "Рада", повідомляє 24 канал.

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Людям, які втратили годувальника, виплачують пенсію

Є пенсія у разі втрати годувальника. Вона призначається або залежно від стажу людини, яка померла, або як державна допомога, якщо в людини не було стажу,

– каже Лазебна.

Міністр соцполітики розповідає, що існує кілька програм для надання пенсій українцям, які втратили годувальника. Наприклад, допомога родинам військовослужбовців чи сім'ям зниклих безвісти.

Люди, в яких зникли рідні, мають повідомити про це в Нацполіцію. Згодом вони мають піти в пенсійний фонд та подати відповідну заяву. Уряд виплатить пенсію всім, хто потребує.

Допомогу будуть виплачувати усім дітям до 18 років, а також студентам, які не працюють, до завершення навчання. Пенсію можуть отримувати також дорослі, які не працюють. Наприклад, дружина, яка втратила годувальника, і виховує дитину.

Допомога постраждалим від війни

Фінансову допомогу можуть отримати малозабезпечені українці, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Її надаватиме Червоний Хрест спільно з Мінсоцполітики.

Допомога передбачає виплати у розмірі 2 500 гривень на місяць. Її виділятимуть на кожного члена сім'ї. Для того, щоб претендувати на кошти, слід мати стосунок до двох важливих критеріїв. По-перше, треба мати офіційний статус малозабезпеченої сім'ї, зареєстрований у Мінсоцполітики, а по-друге, до 24 лютого проживати в одній із громад, які постраждали від війни. Детальніше про це дізнавайтесь за посиланням.

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