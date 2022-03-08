Допомогти може кожен: ГУР просить надавати геолокацію розташування ворожої техніки
Уся Україна згуртувалася через збройну агресію російських окупантів. Допомогти зупинити ворога може кожен українець.
Це допоможе нам швидше вибити окупанта
Головне управління розвідки Міноборони звернулося до українців. У розвідці просять українців надсилати інформацію про ворога.
Варте уваги Україна знешкодила третину спроможностей сухопутної ланки Росії, – ексглава Міноборони
Інформацію про окупантів потрібно надсилати боту – @stop_russian_war_bot.
Як потрібно повідомляти про ворога
- Деталізуйте ваші знахідки;
- обов'язково додавайте геолокацію розташування ворожої техніки чи ДРГ до повідомлення.
В українській розвідці зауважили, що завдяки інформації небайдужих громадян ворог зазнав невдачі на Херсонщині.
Повідомляється, що отримані через бот дані допомогли українській морській піхоті вночі 8-го березня накрити аеродром Чорнобаївка біля Херсону.
Було знищено 30 гелікоптерів ворога, жива сила та техніка.
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