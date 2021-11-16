Допоможе Польщі і Литві захистити кордон, – Вячорка про запуск 4 статті договору НАТО
Джерело:24 канал
У Європейському Союзі заговорили про запуск 4 статті договору НАТО. Не відомо, чи вона може загрожувати Білорусі.
Водночас вона може допомогти Польщі та Литві. Про це повідомив в ефірі 24 каналу білоруський журналіст Франак Вячорка.
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Ескалація міграційної кризи
За його словами, дуже небезпечно, що Організація північноатлантичного договору змушена займатися кризою. Адже це є символом про ескалацію ситуації.
Ця стаття може допомогти Польщі, Литві у захисті своїх кордонів,
– наголосив Вячорка.
Він вважає, що потрібно негайно шукати мирне рішення, щоб вирішити цю кризу.Довідка. З моменту створення НАТО у 1949 році 4 стаття використовувалася кілька разів, наприклад, Туреччиною. Крім того, її застосували в березні 2014 року щодо ситуації в Україні, на прохання Польщі.
Що ЄС може зробити
Вячорка, пояснив, що є 2 кризи – гуманітарна і політична. Гуманітарну кризу можна частково вирішити з допомогою міжнародних гуманітарних організацій.
Люди повинні отримати житло, безпеку, їжу. Але це все повинно відбуватися на території Білорусі. Адже для більшої частини мігрантів Білорусь – це перша безпечна країна. За правилами Організації Об'єднаних Націй, вони повинні подати на притулок в Білорусі, а не в Євросоюзі.
Зрозуміло, що більша частина з них не хоче залишатись в Білорусі. Але це – офіційна позиція ООН: або подавайтеся у Білорусь на притулок, або повертайтесь до своїх країн,
– сказав журналіст.
Він пояснив, що Польща і Литва захищають свої кордони. Тому зараз мовиться про безпеку, яку Олександр Лукашенко порушує, використовуючи кордони у своїх політичних цілях для провокації.
Я б радив Євросоюзу лікувати не симптоми, а корінь проблеми – диктатуру Лукашенка. Тільки демонтаж, ліквідація диктатури допоможе вирішити цю кризу і всі інші.
Також він наголосив на тому, що інтереси Володимира Путіна і Лукашенка збігаються. Глава Кремля користується цієї ситуацією у конфронтації з Україною і Заходом.
"Йому вигідно, що ситуація зараз зосереджена на кордоні із Білоруссю. Вигідно, що є неконтрольований Лукашенко", – додав він.
Журналіст розповів про міграційну кризу: дивіться відео
Польща, Латвія і Литва намагаються вирішити кризу
- Через загострення ситуації на кордоні Польща обговорює з Латвією і Литвою можливість ініціювати 4 статтю Північноатлантичного договору.
- Згідно з нею, будь-який член Альянсу може вимагати консультацій з іншими союзниками, коли, на думку якоїсь зі сторін, виникає загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або ж безпеці тієї чи іншої країни.
- Окрім цього, у ЄС розмірковують, щоб ввести ще жорсткіші санкції проти режиму Лукашенка, аж до повного закриття кордону.