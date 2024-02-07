Чи повернуть журналістів у Верховну Раду: нардепка назвала ризики
Громадські організації та медіа у спільній заяві просять повернути журналістам доступ до роботи у Верховній Раді. Обмеження, які запровадили у 2022 році, були виправданими, однак зараз рішення про допуск преси до Ради вважають доцільним.
Водночас не можна сказати, що з початку повномасштабного вторгнення дотепер зникли усі ризики, через які журналістів не допускали до засідань. Детальніше про це 24 Каналу розповіла Євгенія Кравчук – народна депутатка, Слуга народу.
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Чому журналістів не допускають в Раду
Верховну Раду закликають допустити журналістів до своїх засідань та в кулуари. Правозахисні громадські організації та окремі журналісти заявили, що відсутність доступу журналістів до ВРУ шкодить демократії.
Чесно кажучи, я не бачу, щоб аж так змінилися умови (з початку великої війни – 24 Канал). "Кинджал" як і міг прилетіти в Урядовий квартал, так і може прилетіти за кілька хвилин. Хтось має взяти на себе відповідальність за життя та здоров'я цих журналістів. Я не впевнена, що це мають зробити народні депутати,
– наголосила Євгенія Кравчук.
Однак це не єдина проблема, чому журналістів зараз не допускають до Верховної ради. Крім того, нардепка пояснила, що неможливо допустити пряму трансляцію із засідань уряду з міркувань безпеки.
"Це не може бути трансляція онлайн. Допустити на балкон пресу, щоб що? Запис можна взяти з телеканалу "Рада". В кулуари для коментарів – розумію, бо хочеться не тільки у скайпі спілкуватися, а й в режимі живому. Але будьмо відвертими, якщо депутати не хочуть спілкуватися, депутати вийдуть в кулуари і не даватимуть цих коментарів", – пояснила Кравчук.Зверніть увагу! Ще в серпні 2023 року заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що нардепи розглядають варіант переакредитації медійників, перш ніж дозволяти їм в умовах війни працювати в кулуарах. У такий спосіб хотіли закрити вхід у Раду тим журналістам, що працювали на проросійських ЗМІ.
Останні новини з Верховної Ради
- У середу, 7 лютого, у Верховній Раді пройшла низка важливих голосувань. Зокрема, парламентарі підтримали відставку міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної. Профільний Комітет з питань соціальної політики визнав роботу міністерства незадовільною. Зауважимо, що самої Лапутіної на засіданні не було.
- Нардепи ухвалили рішення про ще одне звільнення. Мовиться про відставку члена ЦВК Юрія Буглака. Він виїхав з України до початку повномасштабного вторгнення, при цьому дотепер отримував заробітну платню. Ще 7 місяців тому журналісти "Схем" оприлюднили інформацію, що він із родиною мешкає у Голлівуді, Флорида.
- Крім того, у Верховній Раді схвалили законопроєкт №10448, що вводить нові правила щодо зберігання і використання репродуктивних клітин військових після їхньої загибелі. Зокрема, у випадку смерті військового, його репродуктивні клітини безплатно зберігатимуть протягом трьох років. А в разі використання репродуктивних клітин для запліднення, за наявності офіційної згоди, померлий буде визнаний батьком або матір'ю дитини.