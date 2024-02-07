Чи повернуть журналістів у Верховну Раду: нардепка назвала ризики

Громадські організації та медіа у спільній заяві просять повернути журналістам доступ до роботи у Верховній Раді. Обмеження, які запровадили у 2022 році, були виправданими, однак зараз рішення про допуск преси до Ради вважають доцільним.

Водночас не можна сказати, що з початку повномасштабного вторгнення дотепер зникли усі ризики, через які журналістів не допускали до засідань. Детальніше про це 24 Каналу розповіла Євгенія Кравчук – народна депутатка, Слуга народу.

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Чому журналістів не допускають в Раду

Верховну Раду закликають допустити журналістів до своїх засідань та в кулуари. Правозахисні громадські організації та окремі журналісти заявили, що відсутність доступу журналістів до ВРУ шкодить демократії.

Чесно кажучи, я не бачу, щоб аж так змінилися умови (з початку великої війни – 24 Канал). "Кинджал" як і міг прилетіти в Урядовий квартал, так і може прилетіти за кілька хвилин. Хтось має взяти на себе відповідальність за життя та здоров'я цих журналістів. Я не впевнена, що це мають зробити народні депутати,

– наголосила Євгенія Кравчук.

Однак це не єдина проблема, чому журналістів зараз не допускають до Верховної ради. Крім того, нардепка пояснила, що неможливо допустити пряму трансляцію із засідань уряду з міркувань безпеки.

"Це не може бути трансляція онлайн. Допустити на балкон пресу, щоб що? Запис можна взяти з телеканалу "Рада". В кулуари для коментарів – розумію, бо хочеться не тільки у скайпі спілкуватися, а й в режимі живому. Але будьмо відвертими, якщо депутати не хочуть спілкуватися, депутати вийдуть в кулуари і не даватимуть цих коментарів", – пояснила Кравчук.

Останні новини з Верховної Ради

У середу, 7 лютого, у Верховній Раді пройшла низка важливих голосувань. Зокрема, парламентарі підтримали відставку міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної. Профільний Комітет з питань соціальної політики визнав роботу міністерства незадовільною. Зауважимо, що самої Лапутіної на засіданні не було.

Нардепи ухвалили рішення про ще одне звільнення. Мовиться про відставку члена ЦВК Юрія Буглака. Він виїхав з України до початку повномасштабного вторгнення, при цьому дотепер отримував заробітну платню. Ще 7 місяців тому журналісти "Схем" оприлюднили інформацію, що він із родиною мешкає у Голлівуді, Флорида.

Крім того, у Верховній Раді схвалили законопроєкт №10448, що вводить нові правила щодо зберігання і використання репродуктивних клітин військових після їхньої загибелі. Зокрема, у випадку смерті військового, його репродуктивні клітини безплатно зберігатимуть протягом трьох років. А в разі використання репродуктивних клітин для запліднення, за наявності офіційної згоди, померлий буде визнаний батьком або матір'ю дитини.

! Ще в серпні 2023 року заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що нардепи розглядають варіант переакредитації медійників, перш ніж дозволяти їм в умовах війни працювати в кулуарах. У такий спосіб хотіли закрити вхід у Раду тим журналістам, що працювали на проросійських ЗМІ.