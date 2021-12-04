На дорогах – ожеледиця: в яких областях слід бути обережними

Синоптики закликають українців бути обережними через ожеледицю на дорогах. Небезпечно 4 грудня буде у західних та північних областях.

В Україну прийшла зима – зі снігом та морозами. Відповідно на дорогах виникла ожеледиця.

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Застереження через ожеледицю

За інформацією синоптиків, 4 грудня ожеледиця на дорогах буде в більшості західних та північних областей. Через це там оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

Слід бути уважними на дорогах у таких областях:

Львівській,

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Чернівецькій,

Тернопільській,

Хмельницький,

Рівненській,

Житомирській,

Київській,

Чернігівській.



В яких областях на дорозі буде ожеледиця / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Небезпека на річках

Також в Укргідрометцентрі інформують, що 4 – 6 грудня у зв'язку зі зниженням температури повітря у верхів'ї Дністра та його гірських притоках та на окремих ділянках річок басейну Прип'яті можлива поява первинних льодових явищ – сала, заберегів та шуги.

Обережними слід бути у Львівській та Івано-Франківській областях.

Прогноз погоди на 4 грудня

У західних, північних та центральних регіонах буде сонячна погода, опадів не очікують. Вдень повітря погріється у середньому до 0...-2 градусів.

Натомість у східних та південних областях прогнозують дощі. Стовпчики термометрів там показуватимуть від +3 до +7 градусів. Однак у Криму буде значно тепліше – до +14 градусів.

Протягом 4 грудня зберігатиметься небезпека сходження лавин у Карпатах. Рятувальники порадили людям дотримуватися правил безпеки під час походу у гори. Найкраще – нікуди не йти, а коли погода покращиться – зареєструвати свій похід.

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