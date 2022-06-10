Дороге обладнання стає брухтом: десантник ЗСУ збив вже 9 російських безпілотників

Молодший сержант 95-ої окремої десантно-штурмової бригади збив вже 9 ворожих безпілотників. Десантник перетворює дороге російське обладнання на брухт за допомогою ПЗРК "Starstreak".

Імені чи позивного вправного десантника командування не повідомляє в цілях безпеки. Зараз молодший сержант 95-ої бригади є одним з найбільш результативних зенітників у Збройних Силах України.

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"Мисливець за російськими БПЛА"

Успішного військового в оточенні називають "мисливцем за російськими БПЛА".

На особистому рахунку цього молодого десантника – вже дев'ять збитих засобів повітряної розвідки противника, які вели корегування артилерійського вогню в режимі онлайн по українських позиціях,

– мовиться в повідомленні.

Захисник, який збив БПЛА, розповідає, що основною рушійною силою у війні зараз є артилерія. І якраз безпілотники здійснюють корегування цілей для обстрілів. Вони наводять танки, артилерію і навіть ракети.

Коли ти збиваєш ворожі БПЛА, наприклад розвідувальні, класу "Орлан-10", то залишаєш ворога без очей. Якраз нещодавно, коли знищили російський безпілотник, одразу настала тиша,

– розповідає десантник.

Знищити безпілотник насправді складно, тому що ціль є малопомітна. 70% роботи – це її виявлення.

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Успіхи ЗСУ: останні новини

На Сході українські військові знищили 32 російських окупантів. Також ЗСУ ліквідували чимало техніки, серед яких – 1 бойова машина піхоти, 3 важкі артилерійські тягачі високої прохідності, 1 БПЛА, 1 склад з боєприпасами. Окрім того, українські підрозділи "запалили" базу ПВК "Вагнер".

ЗСУ так працюють, що російські окупанти шукають додаткові морозильні камери в Мелітополі для зберігання тіл солдат. Раніше вони переобладнали у морг місцевий м'ясокомбінат, але той уже переповнений та не може вмістити ще більше їхніх трупів. Зараз російські окупанти змушені терміново шукати місце для зберігання "200-их".

Загалом кількість вбитих росіян зростає з кожним днем. Станом на 10 червня на війні проти України загинули вже 31 900 російських загарбників.

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