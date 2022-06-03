Дороги, газ і світло: в ОП розповіли, як Україна повертається до життя за 100 днів війни

За 100 днів війни українські військові звільнили від росіян 1017 міст і селищ і продовжують це робити.

Україна поступово повертається до життя

370 із них – уже розміновано, в інших – працює ДСНС. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу 3 червня, повідомляє 24 канал.

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На деокупованих територіях Київської, Харківської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей вже розпочато перші роботи з відновлення житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури,

– зазначив Тимошенко.

Зокрема, за даними ОП, на сьогодні:

1 194 об'єкти уже повністю відновлено.

автомобільне сполучення відкрито у понад 700 населених пунктах;

продовольчі магазини працюють у понад 600 населених пунктах;

українські банки відновили роботу в понад 300 населених пунктах.

медичні заклади працюють на 26% деокупованих територій;

Харків тримає оборону

За словами Тимошенка, Харків продовжує тримати оборону. Кожного дня на вулиці міста, ризикуючи своїм життям, виходять комунальні служби, щоб навести лад від загарбницьких дій росіян.

Тільки за вчора комунальниками відновили понад 100 вибитих вікон, демонтували понад 27 пошкоджених дитячих майданчиків. Газопостачання відновили для майже 326 споживачів,

– додав Тимошенко.

Відновлення доріг

2 червня відновили рух для всіх видів транспорту на автошляху Київ – Дніпро. Протяжність збудованої дороги від міста Дніпро до каналу Дніпро-Донбас майже 29 кілометрів.

Тож тепер рух дорогою за маршрутом Дніпро – Київ стає значно швидшим, а трафік вантажного транспорту відбувається поза межами населених пунктів.

Кожного дня до Чернігова повертаються люди, тому відновлена логістика залізничного сполучення є надзвичайно важливою,

– наголосив Тимошенко.

Житомирщина відновлює зруйновану інфраструктуру

Наразі між Києвом та Черніговом курсує три пасажирських поїзди за напрямками – Київ, Вінниця та Івано-Франківськ. Також На Чернігівщині відновили пасажирський рух між Черніговом та Славутичем.

Зокрема, на території Малинської та Овруцької територіальних громад триває очищення від вибухонебезпечних предметів. В селищі Народичі ведуться роботи з будівництва тимчасової переправи.

В Обласному перинатальному центрі Житомира комунальні служби продовжують заміну вікон. В Ушомирській територіальній громаді вже розпочинають скління вибитих вікон.

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