Дороги в центральній та північній Україні скує ожеледиця

У Центрі та на Півночі України 8 грудня дороги покриє ожеледиця. Місцями може бути налипання мокрого снігу, тому водіїв закликають бути обережними.

Ожеледь скує дороги у Вінницькій та Черкаській областях. Така ж ситуація може бути у західних та північних регіонах. Рятувальники оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

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Що робити водіям

Водіям рекомендують витримувати дистанцію між автомобілями.

Слід дотримуватись швидкісного режиму,

під час їзди не варто здійснювати різких маневрів; ️наближаючись до пішохідних переходів,

При ожеледиці треба знижувати швидкість.

Якою буде погода

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 8 грудня найхолоднішою буде західна частина України – вночі прогнозують -5...-9 градусів, а вдень -1...-5. На Півночі та у Центрі обіцяють близько нуля.

У більшості центральних областей вночі близько нуля, вдень – +2...+5 градусів. Найтепліше, як завжди, на Півдні.

Загалом погода у середу буде вологою. В регіонах прогнозують сніг з дощем.

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Текст ДСНС:

Увага! Попередження про ожеледицю

8 грудня у північних, Вінницький, Черкаській області ожеледь, місцями налипання мокрого снігу; у західних, північних та Вінницькій області на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

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