Я тисну і ставлю питання, – Зеленський про будівництво доріг

Володимир Зеленський вважає, що до його президентства якісні дороги в Україні не будували. Програма "Велике будівництво" для президента є важливою, адже, за його словами, це "вітрина країни".

Про це Зеленський розповів на пресконференції з нагоди другої річниці його президентства. Він запевнив, що будівництво доріг – це державницька позиція та одна з передвиборчих обіцянок.

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Зеленський зазначив, що якісні дороги – це кофрот не лише для звичайних громадян, але й допомага розвитку різних галузей. Зокрема, медицини та туризму.

Це жах, які дороги були, подекуди вони ще є. Коли я закінчу цю програму? Коли закінчаться погані державні дороги,

– запевнив президент.

Я тисну, – Зеленський

Президент наголосив, що не буде перемоги суспільства, якщо не збудують якісні дороги.

Я хочу, я тисну, я запрошую людей, я ставлю питання. Завдяки моїм "чому" побудовано 158 мостів. Я не бачу, що роблю це погано,

– зауважив Зеленський.

Він запевнив, що не втручається у фінансову частину, цим займається уряд. "Мене цікавлять темпи, якість, складні регіони", – додав він.

Зеленський навів приклад – Закарпаття. Він вважає, що дуже складно переконати мешканців цього регіону обрати Україну, а не Угорщину.

"В угорців якісна інфраструктура, а ми нічого не робимо. Ні лікарень, ні великих підприємств, ні доріг. Усі ці люди щодня бачать, як в Угорщині все це є. Я хочу, щоб вони хотіли бути українцями і не брали угорські паспорти", – підсумував президент.

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