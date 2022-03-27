Дорослі вже не пробачать, треба боротися за дітей і внуків, – Зеленський про українців і росіян

Російсько-українська війна завершиться не тоді, коли вже не буде бойових дій. А тоді, коли усі приймують, що розв'язати її було великою помилкою путінського режиму.

Таку думку Володимир Зеленський висловив у інтерв'ю з російськими опозиційними ЗМІ. Він наголосив, що ця помилка спричинила катастрофу для російського народу, пише 24 канал.

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"Сьогодні дорослі люди одне одному не вибачать"

Глава держави пояснив, що ця війна призвела й до трагедії у стосунках між українцями та росіянами. "І коли це стане зрозуміло, тільки тоді можна зробити висновок, наскільки ця війна затягнеться", – переконаний він.

Мені здається, що треба думати про своїх дітей та онуків... Сьогодні дорослі люди, як ми з вами, вже один одному нічого не вибачать,

– наголосив Зеленський.

І пояснив, що просто у це більше не вірить. Адже бачив, який відсоток росіян зараз підтримує дії Путіна. Тож варто, мовляв, боротися вже за стосунки дітей та онуків.

"Це великий шанс, тому що ми розуміємо, що ми з цих земель не переїдемо. Ні ми, ні ви, що справедливо", – підсумував глава держави.

Зеленський дав інтерв'ю російським ЗМІ: дивіться відео