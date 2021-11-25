Дорожче, ніж в Європі: чому, коли та на скільки підвищать ціни на проїзд у Києві

У Києві вирішили підвищити вартість проїзду громадським транспортом до 20 гривень за одну поїздку. Втім, згодом мер столиці Віталій Кличко зробив заяву та уточнив, що до кінця опалювального сезону тарифи переглядати не будуть.

Кияни та гості столиці зможуть їздити громадським транспортом за старими цінами до весни. Однак підвищення тарифів уникнути не вдасться. Про те, наскільки це доцільне рішення та скільки доведеться платити за проїзд вже наступного року, – розбирався сайт 24 каналу.

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Чи варто підвищувати ціни на проїзд у Києві

Думки експертів з цього приводу різняться. Дехто вважає, що підвищення вартості проїзду дійсно обґрунтоване, інші впевнені, що таке рішення лише поглибить проблему з громадським транспортом.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, розповів, що згідно з прогнозами, проїзд у Києві може зрости в ціні у 2,5 раза, що негативно позначиться на роботі транспорту та створить чималі проблеми для пасажирів. Адже тепер людині, яка добирається до роботи громадським транспортом з однією пересадкою, доведеться витратити на проїзд 1760 гривень на місяць, і це без врахування вихідних та святкових днів.

Особливо постраждають жителі навколишніх міст та сіл, які працюють в Києві й щодня добирають на роботу і назад. Крім витрат на міський транспорт Києва, вони ще змушені будуть заплатити 20 – 50 гривень за проїзд маршруткою чи електричкою до Києва. В середньому на проїзд громадським транспортом пасажирам доведеться витрачати 10 – 20% своєї заробітної плати,

– пояснив експерт.

За його словами, підвищення вартості проїзду може призвести до того, що частина працівників змушені будуть змінити роботу чи перейти на віддалений режим. Також кияни стануть частіше використовувати велосипеди та електросамокати.

Хмелевський нагадав, що громадський транспорт в Києві, як і в багатьох інших містах, збитковий. Наразі причиною є постійні локдауни, які супроводжуються зупинкою транспорту або обмеженнями для пасажирів. Також нераціонально ведеться господарство та існує розкрадання. Так, правоохоронці встановили, що 2020 року співробітники "Київпастрансу" привласнили мільйони гривень при вкладанні трамвайної колії.

Також доходи від реклами в метрополітені та наземному транспорті здебільшого дістаються фірмам-посередникам. Діяльність транспортних підприємств потребує розслідування з боку правоохоронних органів. Підвищуючи плату за проїзд, влада перекладає на пасажирів збитки підприємств, отримані внаслідок недбалого господарювання та розкрадання. Очевидно, що пасажири не мають компенсувати ці збитки,

– зазначив Олександр Хмелевський.

Він додав, що плата за проїзд у 8 гривень – цілком достатня, щоб забезпечити прибуткову роботу транспортних підприємств. В багатьох містах України вона нижча, проте підприємства працюють прибутково. Експерт впевнений, що підіймати плату за проїзд не слід в жодному разі, а влада має навести лад у діяльності підприємств та забезпечити їх прибуткову роботу.

Експерти впевнені, що підвищення вартості проїзду не покращить якість громадського транспорту / Фото 24 канал

Анна Катруліна, консультантка зі стратегічних комунікацій, впевнена, що економічно підвищення ціни за проїзд обґрунтовано, тому що:

індекс споживчих цін за 2018 – 2020 роки та з урахуванням очікуваного за 2021 рік становить 130,6%, а враховуючи прогнозні дані на 2022 рік – 141,4%;

мінімальна заробітна плата збільшилась на 74,6%, а середня заробітна плата у Києві – на 54,3%;

розмір тарифу на електричну енергію підвищився на 84%;

вартість дизельного пального збільшилася на 22,5%

Альтернатива громадському транспорту – приватний (маршрутки). Тому також вважаю, що підвищення оплати за проїзд є доцільним, тим паче є альтернативні варіанти, які дозволяють киянам економити – у разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної картки,

– зазначила Катруліна.

Урбаніст Олександр Гречко пояснив, що говорити про зміну тарифної політики у громадському транспорті варто вже сьогодні, а не відтягувати це питання. Він зауважив, що нині дуже невигідні проїзні на день-два-три, якими зазвичай користуються туристи. Також невигідні проїзні на місяць, які коштують 1300 гривень. Більшість людей зараз користується разовими поїздками. І все це абсолютно протилежно до того, що відбувається у європейських країнах, де акцент для людей робиться саме на зручності проїзного місячного, квартального чи річного.

Наприклад, у Відні людина може купити собі на рік проїзний за 365 євро (близько 11 тисяч гривень – 24 канал) на всі види транспорту. Це одне євро в день, тобто 30 гривень. А у нас, якщо поділити вартість місячного проїзного у 1300 гривень на 30 днів, то виходить, що вартість проїзду у день становить 43 гривні. Тобто, у нас дорожче, ніж у Відні, де транспорт прекрасний та ходить за графіком,

– уточнив Гречко.

Він наголосив, що потрібно знаходити розумний баланс, адже комунальний транспорт – дотаційний. Але влада не стимулює людей користуватися громадським транспортом, тому люди пересідають на самокати, велосипеди, автомобілі. Це призводить до заторів і забрудненості повітря.

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Якою буде вартість проїзду в Києві

За розрахунками Київпастрансу, економічно обґрунтований тариф у наземному транспорті сьогодні становить 22,30 гривні, а в метро – 22 гривні. Тому у КМДА кажуть, що зростання цін – це вимушений крок.

Ціни зростуть вже після закінчення опалювального сезону / Фото КМДА

Наразі кияни мають можливість їздити транспортом за старими цінами. Зокрема, можна придбати квитки за карткою киянина вартістю 6,50 гривні. Однак така ціна діє лише за умови купівлі 50 поїздок.

Ціни за проїзд підвищать у всіх видах транспорту: метро, трамваях, тролейбусах та автобусах.

Разовий квиток коштуватиме 20 гривень.

Для пасажирів з карткою киянина вартість поїздки становитиме 12 гривень незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг). Для киян, які купують електронний квиток, ціна проїзду становитиме від 15 гривень (у разі купівлі 50 поїздок) до 20 гривень (у разі купівлі 1 – 9 поїздок).

(у разі купівлі 50 поїздок) (у разі купівлі 1 – 9 поїздок). Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 гривень залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

До того ж у столиці надалі діятимуть пільги для всіх соціально вразливих категорій населення.