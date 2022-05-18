Дорвалися: окупанти на Донеччині захоплюють стратегічні підприємства та фінансові установи

Бойовики з Донеччини захоплюють стратегічні підприємства та фінансові установи на тимчасово окупованих територіях. Але є проблема: в них не вистачає кадрів, бо всіх "мобілізували".

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, бойовики одразу беруть під контроль важливі об’єкти інфраструктури та фінансові установи на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

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Вони одразу хочуть їх привласнити: для цього бойовики під головуванням ватажка Дениса Пушиліна навіть видали навіть "указ" про "націоналізацію стратегічних підприємств". По суті, вони просто грабують всі цінності та гроші, яку знайдуть в банківських сейфах та терміналах.

Є колосальна проблема з людьми

На важливі для бойовиків підприємства вони одразу відправляють "своїх перевірених людей". Але ситуація вийшла достатньо абсурдною: бойовики "намобілізували" стільки чоловіків, що у них банально не вистачає кадрів.

Особлива трагікомедія сталася у так званій "донецькій залізниці". Місцеві керівники звернулися до окупаційних адміністрацій з проханням демобілізувати працівників. Бо нема кому ремонтувати та обслуговувати залізничну інфраструктуру.

На Донеччині бойовики почали кидати в бійню буквально всіх підряд: не тільки працівників стратегічних підприємств, але й студентів з вищих навчальних закладів; людей, в яких проблеми зі здоров’ям, і навіть інвалідів.

Дійшло до того, що в них немає ресурсів, щоб зберігати "мобілізованим" заробітну плату на основних роботах. Тому в них забрали всі надбавки та премії і платять всього лиш "голу" ставку. А це значно менше від їхнього звичайного заробітку.

Попри все, в "мобілізованих" у псевдореспубліках ситуація особливо критична, що вони, ймовірно, не думають за зарплату. Лише нещодавно при штурмі Мар’їнки бойовики з ОРДО втратили майже 1500 людей.

Багато російських окупантів з різних угруповань взагалі відмовляються воювати проти української армії. За даними українських розвідників, вже кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку російської армії відкрито заявили, що не хочуть брати участь у війні. Вони вимагають, щоб керівництво повернуло їх в місця постійної дислокації. Командири ж намагаються приховати факти непокори.

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