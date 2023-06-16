Знову значні дощі та грози: в яких областях вируватиме негода, коли буде сухо

Стовпчики термометра повільно підіймаються вгору, однак, в Україні продовжуються дощі. Синоптики попереджають, що найближчим часом у частині областей будуть значні опади та грози.

То де ж буде лити найближчими днями та й скільки ще будуть опади, з посиланням на синоптиків розповідає 24 Канал. До речі, сильної літньої спеки ще не чекайте.

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Де ще будуть значні дощі

Зауважимо, що опади очікуються не всюди. У частині регіонів уже без дощу.

В західних областях дощі, подекуди грози, 16 – 17 червня місцями значні дощі,

– попереджають в Укргідрометцентрі.

Також зауважують, що температура вночі у межах +10...+15 градусів. Вдень пригріє до +18...+23. Втім, на високогір'ї Карпат у темну пору лише +6...+11 та +12…+15 градусів відповідно.

За словами синоптиків, на решті території України 16 червня без опадів. Тільки вдень на крайньому Південному Сході, Житомирщині та Вінниччині місцями невеликий дощ.

Прогноз погоди на 16 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

17 та 18 червня подекуди короткочасні опади, гроза. Лише у більшості північних та центральних областей без дощу. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +13...+19 градусів, вдень +23…+29. Очікується переважно північно-східний вітер, з поривами 5 –10 метрів на секунду.

Зауважимо, що згідно з картами на сайті Укргідрометцентру, дощі в Україні будуть щонайменше до понеділка. Ймовірно, без опадів лише на Сході та Північному Сході нашої держави.

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Прогноз погоди на 19 червня / Скриншот з Укргідрометцентру