Добряче гриміло та дощило: Київ під вечір накрила негода

У Києві ввечері 16 липня почалася гроза. Деякими районами української столиці пройшлася злива, а також був грім із блискавками.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Окрім того, у Києві внаслідок негоди місцями уже почалися і підтоплення, передає 24 Канал.

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Якою була негода у Києві

Очевидці повідомляли, що негода накрила Голосіївський район міста. Там пішов дощ, а також добряче гриміло.

У Голосіївському районі Києва пішов дощ: дивіться відео

На кадрах можна також побачити, як дощові хмари поступово закривають синє небо над містом. Водночас в іншій частині Києва і досі світило сонце.

У Києві почався дощ і грім: дивіться відео

На деяких кадрах можна почути, що кияни радіють дощу. Адже після такої аномальної спеки свіжий дощик саме те, що потрібно.

Кияни радіють дощу у столиці: дивіться відео

Водночас негода принесла з собою і підтоплення. Через це автівки деякими районами міста буквально були змушені перепливати, щоб дістатися необхідного місця призначення.

Київ підтопило після негоди: дивіться відео

Окрім того, через шквальний вітер валяться дерева, іноді зачіпляючи припарковані автівки. Через це транспортні засоби не можуть виїхати з подвір'я.

Негода валить дерева у подвір'ях Києва: дивіться відео

Внаслідок дощу також опинився затопленим підземний перехід, що веде на ВДНГ. На відео можна побачити, що вода охопила приблизно половину висоти підземного переходу.

На ВДНГ затопило підземний перехід: дивіться відео

До слова, синоптики Укргідрометцентру попереджали, що у Києві та області 16 липня пройде гроза. На Київщині навіть оголосили штормове попередження. І рівень небезпечності, жовтий. Очікується, що негода в українській столиці й області триватиме до кінця доби.