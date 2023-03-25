В Україну суне гроза: де чекати негоду найближчими днями

Декілька днів поспіль в Україні знову прогнозують дощі. Втім, цього разу у частині областей опади пройдуть вже з грозою.

Сьогодні, 25 березня, жителям західних та частково північних областей краще тримати напоготові свої парасольки. Далі, у неділю та понеділок, дощі пройдуть майже на всій території України. Ба більше, подекуди синоптики прогнозують грози, а в Карпатах – дощ з переходом в сніг.

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Синоптик Ігор Кібальчич зазначає, що на цих вихідних очікується тепла, але дощова погода.

Упродовж суботи в західних областях прогнозують помірний дощ. Тим часом у Карпатах та на Закарпатті – значні опади. Уже 26 та 27 березня, ймовірно, литиме по всій Україні.

За прогнозом Кібальчича, у неділю грози пройдуть подекуди у західних регіонах, а ще місцями у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Прогноз погоди на 26 березня / Скриншот з Укргідрометцентру