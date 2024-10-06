Київ накрила злива: дощова каналізація не може впоратись, по місту підтоплення
Джерело:КМДА
Вже другу добу поспіль Київ накриває потужна злива. По всьому місту виникають підтоплення, а міська влада попереджає про небезпеку.
У КМДА попередили, що дощова каналізація не розрахована на такі рясні опади. Що відбувається у Києві, передає 24 Канал.
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Потопи через дощ у Києві
Наразі міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Утім, система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів,
– зазначає міська влада.
Гідрослужби "Київавтодору" наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Також відбувається чергування на місцях, де вони можуть потенційно виникнути.
"Просимо водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції", – пишуть у КМДА.
Також місцеві зазначають, що у Києві зафіксовано падіння дерев та провалля в асфальті.
У ТРЦ "DREAM yellow" підтікає дах, почало заливати поверх. Схожа ситуація і в ТЦ "Променада Центр". Працівники торгового центру намагаються збирати воду, ставлять відра та картонки, однак це допомагає не всюди.