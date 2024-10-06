Київ накрила злива: дощова каналізація не може впоратись, по місту підтоплення

Вже другу добу поспіль Київ накриває потужна злива. По всьому місту виникають підтоплення, а міська влада попереджає про небезпеку.

У КМДА попередили, що дощова каналізація не розрахована на такі рясні опади. Що відбувається у Києві, передає 24 Канал.

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Потопи через дощ у Києві

Наразі міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Утім, система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів,

– зазначає міська влада.

Гідрослужби "Київавтодору" наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Також відбувається чергування на місцях, де вони можуть потенційно виникнути.

"Просимо водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції", – пишуть у КМДА.

Також місцеві зазначають, що у Києві зафіксовано падіння дерев та провалля в асфальті.

У ТРЦ "DREAM yellow" підтікає дах, почало заливати поверх. Схожа ситуація і в ТЦ "Променада Центр". Працівники торгового центру намагаються збирати воду, ставлять відра та картонки, однак це допомагає не всюди.