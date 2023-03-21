Майже всю Україну накриють дощі: коли чекати негоду

Цього тижня варто тримати напоготові парасольки, адже в Україні прогнозують дощі. Невеликі опади завітають у частину областей вже сьогодні. Втім, синоптики попереджають, що через декілька днів дощі посиляться і литимуть майже всюди.

Коли та в яких областях чекати негоду найближчими днями, розповідаємо далі.

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В Україні прогнозують дощі

Сьогодні, 21 березня, невеликий весняний дощик буде у західних, центральних та північних областях України. Тим часом на Півдні і Сході хмарно, але сухо.

Упродовж цього тижня дощі навідуватимуться то в одні регіони, то в інші. Втім, вже в суботу посиляться та литимуть майже всюди. Тож якщо вам не хочеться мочити ноги в калюжах, підготуйте гумові чоботи.

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Прогноз погоди на 25 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у третій декаді березня температура повітря, найімовірніше, відповідатиме середині квітня.