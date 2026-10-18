Вулиці підтоплені, трамваї не їдуть: Одесу накрила сильна злива

Надвечір неділі, 18 жовтня, в Одесі та області пройшов сильний дощ. Негода призвела до підтоплення вулиць і перебоїв у роботі громадського транспорту

Кадрами з наслідками зливи діляться містяни у місцевих пабліках, передає 24 Канал.

Негода в Одесі: наслідки

Сильний дощ в Одесі тривав кілька годин, повідомила "Думська". Через значну кількість опадів вода накопичилась на вулицях та ускладнила рух транспорту. Зокрема, через підтоплення трамвайних колій в місті вимушено призупиняють рух трамваїв на деяких маршрутах.

У КП "Одесміськелектротранс" зазначили, що фахівці зроблять усе можливе, щоб відновити безпечний рух, щойно це дозволять погодні умови.

В Одесі дощило кілька годин: дивіться відео

У мережі припускають, що у Селищі Котовського кількість опадів нібито уже досягла місячної норми за жовтень. Підтоплення фіксують й в районі Рів'єри.

Злива "затопила" деякі вулиці міста: дивіться відео

Тим часом, як стверджують в мережі, на вулиці Заболотного через підтоплення проїжджої частини автомобілі "пливуть" дорогою.

Ускладнений рух транспорту внаслідок негоди: дивіться відео

Дощова вода зібралась під сходами: дивіться відео

Негода позначилася й на Чорноморську. На відео очевидців видно, як через сильний дощ в одному з магазинів протікає стеля.

До слова, для Києва та Київській області до кінця доби 18 жовтня діє жовтий рівень небезпечності через погіршення погодних умов. Через туман видимість на дорогах знизиться до 200 – 500 метрів.

А 16 жовтня погода погіршилась у Карпатах. На Чорногірському хребті фіксували різке настання морозів та сніговий покрив.