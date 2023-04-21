У яких областях найближчими днями не буде дощу: обнадійливий прогноз синоптиків

В Україні продовжуються квітневі дощі. У частині областей сильно лиє та ще й гримить гроза. Подекуди опади стихають, а тоді починаються знову. Втім, синоптики прогнозують, що найближчими днями капатиме не всюди.

У яких областях наприкінці цього тижня не дошкулятимуть дощі, розповідаємо далі. Зауважимо, що про всяк випадок, носіть з собою парасольку, адже погоді властиво змінюватися.

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У яких областях не прогнозують дощі

В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на три доби. Синоптики зазначають, що упродовж п'ятниці та суботи у південних, східних, у четвер і в центральних областях помірні дощі, подекуди грози. На решті території очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі сягатиме 3 – 10 градусів, вдень +10...+16, а Закарпатті до +19.

Згідно з картою, розміщеною на сайті, 21 квітня, ймовірно, буде без опадів у Волинській, Житомирській, Закарпатській та Рівненській області. Натомість 22 квітня – на Чернігівщині та Сумщині.

Прогноз погоди на 21 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Прогноз погоди на 22 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

23 квітня вночі переважно без опадів, лише у східних областях, вдень на більшій частині території країни місцями невеликий короткочасний дощ,

– прогнозують в Укргідрометцентрі.

Також синоптики додають, що вдень температура на території України дещо підвищиться. Зауважимо, що відповідно до орієнтовного прогнозу на карті, неділя на Заході, ймовірно, пройде без дощів.