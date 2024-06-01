Де вже незабаром пройдуть сильні зливи
Джерело:Meteoprog
Літо в Україні почалося з дощів у частині областей. Уже незабаром подекуди можуть пройти сильні зливи.
Так, синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що на цих вихідних у більшості областей, за винятком південно-східної половини, пройдуть дощі з грозами. Подекуди опади будуть значними.
До речі Литиме й наступного тижня: як довго ще будуть дощі та грози
Коли й де будуть сильні зливи
За прогнозом Кібальчича, вночі неділі на Півночі місцями пройдуть невеликі дощі з грозами.
Вдень по всьому регіону очікуються грозові дощі, сильні зливи, град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду,
– зазначив синоптик.
Додав, що вітер буде південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +13 – +18 градусів, вдень +24 – +29.
Зверніть увагу Чи буде в червні +40, коли припиняться грози і чи чекати похолодання: інтерв'ю з синоптикинею
Погода на місяць
- Кібальчич прогнозував, що червень також очікується теплим, подекуди спекотним. Середня місячна температура прогнозується на 1,5 – 3 градуси вищою за середні багаторічні показники. Вона коливатиметься в діапазоні +19 – +24 градуси.
- Максимальні денні значення в окремі дні можуть сягати +31 – +36 градусів. Однак, переважно в південно-східній частині.
- У межах норми місяць прогнозується тільки на крайньому Заході, у Карпатському регіоні, а також у районі Полісся.
- Розподіл опадів упродовж місяця матиме вкрай нерівномірний характер.
- "Ймовірність вологого червня значно вища у західних та північних областях. Тут може випасти до 120 – 250% від кліматичної норми", – зазначив Кібальчич.
- Додав, що в південно-східній половині дощі також проходитимуть. Однак, їхня повторюваність та інтенсивність очікується помітно меншою, аніж на Правобережжі.
- Експерт розповів, що через зростання загальної нестійкості атмосфери й активізації грозових процесів протягом червня в Україні можливі епізоди небезпечних та стихійних явищ погоди. Зокрема, сильних локальних злив, великого граду, руйнівних шквалів.
- На Півдні та Сході накопичений дефіцит опадів і висока температура сприятимуть посиленню посухи й зростанню рівня пожежної небезпеки.
- Кібальчич зазначив, що за відсутності істотних дощів, агрометеорологічні умови розвитку різних сільськогосподарських культур залишатимуться несприятливими.