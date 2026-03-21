Нова хвиля дощів з мокрим снігом суне в Україну: синоптик назвав дату погіршення погоди

Початок березня супроводжувався високими, у порівнянні з кліматичною нормою, температурами та дефіцитом опадів, але наприкінці місяця така ситуація може трохи змінитися. Ймовірно, невдовзі дощів побільшає.

Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у Facebook.

Коли може побільшати опадів?

За словами фахівця, замість уже звичного для нас у березні сонячного та теплого характеру погоди останніми днями в Україну надійшло холодне нестійне повітря, і незабаром кількість опадів може збільшитися.

Віталій Постригань повідомив, що за даними низки прогностичних моделей, з 24 березня очікується активізація південних циклонів, які можуть зумовити надходження опадів у різних фазах, зокрема й мокрий сніг.

А ми пам’ятаємо, що березень у наших широтах такий і нинішні синпроцеси (синоптичні процеси – 24 Канал) тому сприяють,

– написав він.

До слова, також зазначимо, що до цього моменту, за даними Укргідрометцентру у південній частині України можуть випасти незначні дощі. Ба більше, також можливі опади у вигляді мокрого снігу на території Карпат.

До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.

