Значних температурних змін не передбачається. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Яка погода буде найближчим часом?

За даними Укргідрометцентру, в Україні найближчим часом очікуються незначні та помірні дощі. В Карпатах вони супроводжуватимуться мокрим снігом. Але вже вдень 27 жовтня та 28 жовтня прогнозують сильні дощі.

Вони зачеплять східні та південно-східні регіони, а також Полтавську та Сумську області. Також очікуються пориви південно-східного вітру, який рухатиметься зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 8 градусів тепла, вдень буде від 8 до 13 градусів тепла, у південних областях пригріє до 16 градусів тепла. А 29 жовтня на півночі прогнозують від 4 до 10 градусів тепла.

Дощі в Україні не припиняються