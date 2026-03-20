Подекуди пригріє до +13, у деяких областях – дощі: прогноз погоди на вихідні в Україні
- У найближчі дві доби в Україні очікується суха погода з незначними заморозками вночі.
- На вихідних у західних регіонах можливі незначні опади, в інших областях – буде сухо.
У найближчі дві доби в Україні переважатиме суха погода під впливом малорухомого антициклону. Температурні показники здебільшого залишатимуться плюсовими, лише вночі місцями можливі слабкі заморозки.
Водночас у ці дні переважно буде хмарно з проясненнями. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Як зміниться погода на вихідних?
Субота, 21 березня
У західних областях місцями можливий слабкий туман і дощ, у Карпатах – з мокрим снігом. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градусів, вдень буде +7…+12 градусів, у Карпатах знизиться до 0…+5 градусів.
У північних областях погода буде без істотних опадів. Температура повітря у нічний час коливатиметься в межах -1…+4 градусів, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть в діапазоні +4…+9 градусів.
У центральних областях опадів впродовж цієї доби не передбачають. Там температура повітря буде дещо вищою і становитиме +1...+6 градусів у нічний час, у денні години вона буде в межах +7...+12 градусів.
У південних областях та у Криму також минеться без опадів, але можливий поривчастий вітер. Температура повітря уночі коливатиметься в межах +2…+7 градусів, у денні години буде підвищення до +8…+13 градусів.
У східних областях також утримається погода без опадів, але також можливі пориви вітру до 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде в межах +1...+6 градусів, удень вона становитиме +6...+11 градусів.
Неділя, 22 березня
У західних регіонах опадів не буде, лише у Карпатах можливий незначний мокрий сніг. У нічні години температура повітря знизиться до -3…+2 градусів, удень буде +7…+12 градусів, у Карпатах без змін – 0…+5 градусів.
У північних регіонах також ще затримається суха погода. Температурні показники у нічний час коливатиметься в межах -3…+2 градусів, протягом дня значного підвищення не буде, прогнозують +4…+9 градусів.
У центральних регіонах теж прогнозують погоду без опадів. У нічні години температура повітря становитиме в діапазоні -1...+4 градусів, впродовж денного часу повітря прогріється до +7...+12 градусів.
У південних регіонах та у Криму подекуди очікуються опади у вигляді незначного дощу. Температура повітря протягом ночі коливатиметься в межах +2…+7 градусів, удень вона становитиме +7…+12 градусів.
У східних областях погода також не зазнає відчутних змін, опадів у цій частині не прогнозують. У нічні години температура повітря буде в діапазоні -1...+4 градусів, у денний час буде підвищення до +7...+12 градусів.
Які погодні зміни прогнозували раніше?
Повідомляли, що температурні показники в Україні наприкінці тижня можуть дещо змінитися у бік підвищення. Загалом у ці дні на початку наступного тижня погоду формувати поле підвищеного атмосферного тиску.
Загалом ще протягом поточного тижня нічні морози утримаються в Україні, ситуація насамперед залежатиме від інтенсивності хмарності. Водночас є позитивна тенденція на їхнє припинення незадовго після цього.