Дощі залиють буквально всю Україну: чи чекати на сонячні вихідні

Сьогодні, 14 липня, по всій Україні посилиться опади. Дощі йтимуть буквально у кожному регіоні. Окрім того, буде гроза.

Подекуди у п'ятницю пройдуть значні дощі. Чи закінчаться вони до вихідних, розповідає 24 Канал.

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Де знову будуть зливи

За прогнозом Укргідрометцентру, 14 липня очікуються короткочасні дощі з грозами.

Пройдуть короткочасні дощі з грозами, вночі у північно-західній частині, вдень у північних, Полтавській та Харківській областях значні дощі. Вдень в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. На Лівобережжі в окремих районах град,

– зазначили синоптики.

Додали, що температура повітря на узбережжі морів сягатиме до +22 градусів. Вдень +20...+25, на Півдні та Закарпатті більше, – +26...+31.

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Прогноз погоди на 14 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Якої погоди чекати на вихідних

Цікаво, що вже на вихідних, 15 та 16 липня, вже без опадів. Втім, лише у східних та північно-східних областях в суботу короткочасні дощі та грози, подекуди град, пориви вітру до 20 метрів на секунду.

15 липня вночі +12...+19 градусів, вдень +22...+29. 16 липня – +16...+ 21 та +25...+30 відповідно.

Тож вже цієї неділі по всій Україні, ймовірно, буде сухо. Однак, поки що цілковито сонячного дня ще не буде. Спостерігатиметься мінлива хмарність.

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Прогноз погоди на 16 липня / Скриншот з Укргідрометцентру