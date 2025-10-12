Станом на 12 жовтня, згідно з даними синоптиків, у більшості областей опадів не прогнозують. Утім, вже з 13 жовтня очікують саме незначні дощі.

Сильних опадів синоптики наразі не прогнозують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Захмарене небо частково відійде: де проб'ється сонце невдовзі

Чи закінчаться дощі невдовзі?

У неділю, 12 жовтня, погода буде хмарною з проясненнями. Водночас опадів у більшості областей не прогнозують, за винятком Волинської області та Криму. Там, згідно з прогнозом, все ж пройдуть місцями незначні опади.



Погода на 12 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Утім, вже у понеділок, 13 жовтня, згідно з попереднім прогнозом, дощі повернуться до більшості областей, проте опади будуть незначними. Водночас відбудеться незначне зниження температурних показників.

Так, у понеділок в Україні, за даними Укргідрометцентру, крім Півдня та Південного Сходу, очікується зниження температури на від 2 до 4 градусів. Подібна тенденція, попередньо, зберігатиметься і в наступні дні.

Що прогнозували раніше?