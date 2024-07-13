Де прогнозують дощі та грози: чи чекати сильних злив

В Україні – надзвичайна спека. Очікується, що найближчими днями опади будуть лише в частині областей.

Так, де саме пройдуть дощі та грози, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Зверніть увагу Спека посилиться: чи буде в Україні +50 градусів

Дощі та грози в Україні

Синоптикиня зауважила, що опади більш локальні, але можуть бути, тому що перебуваємо не в центрі антициклону. Не зовсім суха повітряна маса, все ж таки трохи волога є.

Україна перебуває на периферії антициклону. Ця частина завжди має нестійкість в атмосфері, нерівномірний розподіл, що може спонукати саме в другій половині дня локальні грози.

Цікаво, що їхні осередочки з супутника практично невидно, тобто спрогнозувати за добу нереально. І взагалі вони настільки можуть бути локальними, що навіть на метеостанції нікуди можуть не потрапити.

У другій половині дня цей розвиток, інтенсивне випаровування через високі температури, тому можуть бути ось ці дуже локальні грози.

Більша площа охоплення може бути по західному кордону України. Там через Європу зараз прохолодять атмосферні системи фронтальні. Тож там можуть бути більш відчутні дощі. Відповідно там трохи більше хмарності й температурні показники не такі екстремально високі,

– наголосила Птуха.

Додала, що решта території все ж у такій повітряній масі. І внутрішньомасові процеси другої половини дня такими мінімальними точковими грозами на температуру не впливають, а навпаки ще можуть додавати більшої вологості.

"Коли вища вологість, складніше переносяться високі значення температури, більша задушливість для людей відчувається", – зауважила синоптикиня.

Дивіться також Київ побив 3 температурні рекорди, але це ще не пік: коли буде найспекотніше

До речі, в Укргідрометцентрі прогнозували, що 13 – 15 липня в Україні утримається суха спекотна погода. Тільки 13 – 14 липня на крайньому Заході країни, 15 липня в західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Також раніше синоптики зазначали, що місячна кількість опадів очікується 37 – 93 міліметри, у Рівненській області та на Прикарпатті 95 – 113 міліметрів, у Карпатах 131 – 170 , що в межах норми.