Очікуються сильні дощі, грози, а подекуди й град: низку областей накриє негода

В частині областей України в суботу, 19 липня, вируватиме негода. Синоптики прогнозують на сьогодні дощі, грози з градом, а подекуди й град.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Де вируватиме негода 19 липня?

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Так, в суботу, 19 липня, деякі області України накриють дощі та грози.

В низці регіонів, за прогнозами синоптиків, слід очікувати град.

Зокрема, у Волинській, Рівненській, Житомирській та Харківській областях будуть значні дощі. В східних, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях очікуються грози, подекуди град і шквали 15 – 20 метрів за секунду. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.



Негода в низці областей / Скриншот карти

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До слова, вчора негода вирувала в Чернівцях – в місті випали сильні дощі. Внаслідок негоди були підтоплення частина доріг, ринок та парк. Через підтоплення 18 тисяч абонентів залишаються без електропостачання в Кіцманській, Герцаївській, Глибоцькій, Кельменецькій, Новоселицькій, Сторожинецькій і Хотинській громадах.

Також нещодавно негода накрила і Прикарпаття. Через проливний дощ підтопило дорогу у Гриняві Верховинського району, що в Івано-Франківській області. Внаслідок цього тоді без транспортного сполучення залишилися 3 населених пункти.