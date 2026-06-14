Коли стане прохолодніше і чекати дощів з грозами: прогноз синоптиків

Упродовж 14 – 16 червня в Україні переважатиме нестійка погода. Вночі опадів буде небагато, однак удень у низці регіонів прогнозують короткочасні дощі та грози.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

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Чи погіршиться погода?

Згідно з прогнозами фахівців, протягом 14 червня температура повітря у нічні години коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, у денний час стовпчики термометрів підвищаться і показуватимуть від 21 до 26 градусів тепла.

У західних і більшості північних областей, а також упродовж 15 – 16 травня на більшій частині території країни очікується дещо прохолодніша погода. Але винятком залишатимуться південні регіони, де традиційно тепліше.

Зазначається, що у нічні години 15 – 16 червня температура повітря становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Денні максимуми, як очікується, також знизяться. Фахівці прогнозують коливання від 18 до 23 градусів тепла.

Водночас упродовж вихідних та на початку нового тижня вдень місцями проходитимуть короткочасні дощі з грозами, тоді як у нічний час утримається здебільшого суха погода, яка не супроводжуватиметься істотними опадами.

Про що попереджали раніше?

Загалом щонайменше до кінця другої декади червня погодні умови в Україні залишатимуться під впливом атлантичних циклонів, які сприятимуть надходженню до нас прохолодніших повітряних мас із північних широт.

Ще найближчими днями погодні умови в країні визначатиме зональний переніс повітряних мас із заходу. Тому прогнозуються помірні температурні показники, близькі до кліматичної норми, а також дощі з грозами і шквалами.