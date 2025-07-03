Дощі, грози, шквали та град накриють частину України: де і коли вируватиме негода

Частину областей України знову накриють дощі та грози. Також очікуються шквали, а подекуди навіть можливий град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Негода в Україні

У п'ятницю, 4 липня, в Україні буде переважно без опадів. Однак, подекуди очікується негода.

У західних, північних та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів на секунду,

– зазначили синоптики.

Уночі температура повітря сягатиме +15 – +20 градусів, на Сході +11 – +16. Удень +28 – +33, але на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині подекуди сильна спека +35 градусів. Найпрохолодніше буде на Північному Заході, зокрема, лише +20 – +25 градусів.

У суботу, 5 липня, у центральних, вночі й у північних, удень на Сході та Південному Сході місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, подекуди також град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. На решті території опади не очікуються.

Уночі +13 – +18 градусів, на Заході +9 – +14. Удень +23 – +28 градусів, на Півдні вночі +16 – +21, удень +28 – +33 градуси.

У неділю, 6 липня, уже без опадів по всій Україні. Вночі +11 – +16 градусів, на Півдні +15 – +20. Удень +25 – +30 градусів, на Півдні й Закарпатті +28 – +33 градуси.