Україну накриють дощі та шквали: в яких областях очікувати на негоду

У четвер, 10 липня, в Україні очікується негода. У низці областей можуть бути сильні пориви вітру, дощі та грози.

Про це повідомляє 24 Канал. Український гідрометеорологічний центр розповів про негоду в Хмельницькій, Львівській, Вінницькій, Чернівецькій, Черкаській і Київській областях.

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Де очікувати негоду

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища 10 липня в низці областей України.

У Хмельницькій області можуть бути пориви вітру до 20 метрів за секунду та значний дощ уночі. Там оголошено перший рівень небезпечності.

На Львівщині 10 липня, за оцінками синоптиків, будуть сильні дощі, а по півдню території місцями надзвичайні. Очікуються грози та подекуди шквали до 20 метрів за секунду. У Львові може бути сильний дощ, пориви вітру та град удень. По області оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпечності.

У Вінницькій області очікується гроза, а вночі дощ зі значними опадами до 49 міліметрів – там оголосили перший рівень небезпечності.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, роботи енергетичних та комунальних підприємств,

– наголосили синоптики.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер переважно південний з поривами до 12 метрів за секунду. Температура по місту вдень може бути +30…+32, а по області +29…+34.

У Чернівецькій області оголосили підвищений рівень небезпечності. Там очікується гроза та значний дощ вночі та вранці. Удень може бути посилення північно-західного вітру до 20 метрів за секунду.

На Черкащині, ймовірно, вдень будуть грози, місцями град від 6 до 19 міліметрів та шквали вітру до 20 метрів за секунду. У місті Черкаси вдень 10 липня очікуються грози. У регіоні оголошено підвищений рівень небезпечності.