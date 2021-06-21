Дощі в Криму на загальний баланс води не впливають, – російський адвокат

Вже декілька днів поспіль в низці містах Криму відбуваються сильні зливи. Але така ситуація жодним чином не впливає на водосховища півострова.

Адже їхнє наповнення, як і раніше, є не дуже значним. Про це в ефірі програми "Між іншим" повідомив російський адвокат Микола Полозов.

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За його словами, показники рівня води нижчі за торішні (у 2020 році – 24 канал), і значно нижчі, ніж 2 роки тому.

Дощі створюють локальні проблеми в окремих містах, наприклад, в Ялті чи Керчі. Але загалом на баланс води в Криму вони сильно не впливають,

– зазначив Полозов.

Він відзначив, важливо розуміти, що водосховища наповнюються:

по-перше, підземними водами;

по-друге, через танення снігів.

"Багато снігу не було ні в цьому (2021 – 24 канал) році, зовсім не було в минулому (2020 – 24 канал) році і відповідно воді немає, звідки з'являтися", – зауважив адвокат.

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У Криму, як наголосив Полозов, викачують підземну воду, бурять свердловини. "Навіть ті свердловини, які пробурили ще до окупації, в них вода стає все гіршою, соленою. Навіть худоба цю воду не п'є", – він додав.

Негода в Криму: коротко

Міста Криму затопило через сильні зливи. Так звана "адміністрація півострова" навіть попросила допомоги президента Росії Володимира Путіна.

Через негоду в Ялті навіть оголосили надзвичайний стан. Кількість постраждалих у місті зросла до понад 40 осіб.

Наслідки дощів такі катастрофічні, що для боротьби з негодою залучили військових.

Окрім Ялти, затопило і Керч. Там постраждало понад 200 житлових будинків.

За водопостачання в Криму відповідає держава-окупант Росія.