Атмосферний фронт принесе похолодання: які області накриють дощі та грози

Погода в Україні найближчими днями залишатиметься спекотною та переважно сухою. Але уже незабаром до деяких областей почне надходити холодний атмосферний фронт, який принесе грози, зливи та шквалистий вітер.

Відповідну інформацією розповів заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу, яке оприлюднять незабаром.

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Що буде з погодою найближчим часом?

Представник Укргідрометцентру повідомив, що протягом найближчих трьох діб погодні умови в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Саме тому наразі утримається спекотна погода без істотних опадів.

Утім, за його словами, у четвер, 2 липня, до західної частини переміститься холодний атмосферний фронт, який принесе погоду з грозами, зливами, градом, а також шквалистим вітром зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Незадовго після цього атмосферний фронт поступово просуватиметься у східному напрямку. Іван Семиліт зазначив, що до кінця тижня це призведе до поступового зниження температури повітря у більшості областей.

Фахівець каже, що вдень короткочасні дощі з грозами очікуються на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині країни. Вже 1 липня вони будуть на крайньому заході, а 2 липня опади охоплять більшість західних регіонів.

У всіх інших регіонах залишатиметься погода без опадів,

– додав він.

Уночі температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла, а вдень буде від 27 градусів тепла. Водночас ще 30 червня і 1 липня у західних і південних областях ще утримається сильна спека від 35 до 38 градусів тепла.

Про що попереджали раніше?

Нагадаємо, нещодавно синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що упродовж нового тижня на території України очікується літня спекотна погода. Вона чергуватиметься з короткочасними опадами та шквалистими поривами вітру.

Загалом хвиля сильної спеки, яка накрила територію Україну наприкінці червня, почне поступово відступати вже з початком нового місяця. Денні максимуми повільно повертатимуться до комфортних температурних значень.