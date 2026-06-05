Частину України накриють дощі і грози, поки в іншій – спека до +32: якою буде погода на вихідних

Найближчими вихідними на території України переважатиме суха та комфортна погода завдяки впливу антициклону, проте частину регіонів зачепить атмосферний фронт із дощами та незначним зниженням температур.

Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

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Яка погода буде на вихідних?

Субота, 6 червня

У західних областях очікуються помірні, а подекуди дощі, які місцями будуть з грозою. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+18 градусів, удень стовпчики термометрів показуватимуть +18...+23 градусів.

У північних областях лише у денні години можливі короткочасні дощі, які подекуди супроводжуватимуться грозами. Температура повітря вночі буде +13...+18 градусів, удень синоптик прогнозує вже +24...+29 градусів.

У центральній частині країни лише у другій половині дня у Кіровоградській та Черкаській областях можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі буде +13...+19 градусів, удень зросте до +25...+30 градусів.

У південних областях переважатиме лише сонячна та суха погода, без істотних опадів. Уночі температура повітря коливатиметься в діапазоні +14...+19 градусів, а вже вдень, згідно з прогнозом, пригріє до +25...+30 градусів.

У східних областях також очікується здебільшого малохмарна погода з відсутністю опадів. Температура повітря в нічні години становитиме близько +10...+15 градусів, а натомість удень підвищиться до +24...+29 градусів.

Неділя, 7 червня

У західних регіонах можливі значні дощі. Також можливі дрібний град та грози з поривчастим вітром. Температура повітря вночі становитиме +11...+16 градусів, удень буде +18...+23 градусів, на Закарпатті пригріє до +26 градусів.

У північних регіонах погода буде дощовою, подекуди можливі грози, у Київській області опади будуть значними. Температура повітря вночі буде +14...+19 градусів, удень +24...+29 градусів, у Сумській області – до 31 градуса.

У центральних регіонах дощі з грозами можливі у Черкаській і Кіровоградській областях, де очікується +22…+27 градусів. Загалом у цій частині температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, удень +27…+32 градусів.

У південних регіонах та у Криму буде сухо, лише в Одеській області можливі короткочасні дощі з грозою. Температура повітря вночі буде +14...+19 градусів, удень +22...+27 градусів, у Криму підвищиться до +27...+32 градусів.

У східних регіонах переважатиме суха та сонячна погода, без опадів. Уночі температура повітря коливатиметься в діапазоні +11...+16 градусів, а вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть спекотні +27...+32 градусів.

До речі, синоптик Віталій Постригань розповідав, що перша половина червня на території України здебільшого пройде теплою, проте крім комфортних температурних значень у частині областей утримаються опади та грози.