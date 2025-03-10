Україну накриють дощі та грози: де, коли і як довго будуть опади, чи чекати сильних злив

Цього тижня в Україні буде аномально тепла погода. Водночас очікуються дощі, подекуди з грозами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Дощі в Україні

Найближчими днями аномальне тепло буде по всій території України. Втім, атмосферний тиск поступово знижуватиметься. У другій половині тижня почнуться дощі різної інтенсивності в більшості областей. Також в окремих населених пунктах очікуються грози. Вночі та вранці подекуди можливі тумани.

У понеділок очікується тепла погода, без опадів. Вітер південного / південно-східного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду.

У вівторок продовжиться період аномально теплої й сухої погоди. Втім, на Заході вже очікуються короткочасні дощі через атмосферні фронти з Центральної Європи. Вітер в Україні південного напряму, 7 – 12 метрів на секунду, вдень місцями можливе посилення до 15 – 20 метрів на секунду.

У середу, 12 березня, на Заході, Півночі й у центральній частині пройдуть короткочасні невеликі дощі, вдень у західних областях подекуди з грозами. На решті території без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі четверга в західних, північних і місцями східних областях, удень на Півдні (за винятком Криму) короткочасні дощі. У решті регіонів без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер переважно змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

У п'ятницю, 14 березня, нестійка погода з короткочасними дощами очікується вже по всій Україні. Вдень у західних областях подекуди грози. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

У суботу місцями в Україні пройдуть короткочасні дощі, на Лівобережжі вдень можливі грози. Уночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, під час гроз поривчастий.

У неділю, 16 березня, вночі на Сході, Півдні й Заході очікуються невеликі короткочасні дощі. Вдень у західних, південних і центральних областях під впливом активного південного циклону будуть помірні, подекуди значні опади. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.