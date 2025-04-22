Дощі накриють усю Україну: коли і як довго будуть, чи чекати сильних злив і гроз

Приготуйте свої парасольки. Уже незабаром дощі накриють усі області України. Литиме кілька днів поспіль.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі та грози в Україні

У найближчі дві доби, 23 – 24 квітня, опади будуть у більшості західних областей, також на Південному Сході, у четвер і на Півночі.

Вже у п'ятницю, 25 квітня, короткочасні дощі пройдуть по всій Україні. Місцями також будуть грози. Зауважимо, сильних злив синоптики поки не прогнозують.

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Коли будуть дощі по всій Україні / Скриншот з Укргідрометцентру

Ймовірно, дощитиме у всіх областях і 26 квітня. Втім, у суботу очікуються лише невеликі опади.

За попередніми прогнозами, у неділю в Україні знову переважатиме погода без опадів. Тільки на Донеччині та Луганщині місцями короткочасні дощі.

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Коли припиняться дощі / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха розповідала, що до четверга опадів в Україні менше.

"3 25 квітня опадів по території України вже буде більше. Там пануватиме більше поле зниженого атмосферного тиску", – зазначала представниця Укргідрометцентру.