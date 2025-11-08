Субота мине без дощів, але в неділю опади накриють частину України. Про це пише 24 Канал з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича.

Дивіться також Чи буде ще сильне потепління в листопаді або ж прийдуть морози, сніг і рання зима: інтерв'ю про погоду в Україні

Де буде дощ на вихідних?

У суботу опадів в Україні не очікується, тоді як неділя буде вологою та місцями туманною. Дощ можливо литиме на Заході, в регіонах також можливий туман. Вітер буде не сильний, а температура повітря вдень прогріється до +14 градусів.

У північних областях істотних опадів не очікується. Невеликий дощ може лити лише місцями. Температура вдень 9 листопада може сягати 12 градусів тепла.

У центрі України вночі опадів не буде, але можливо на землю опуститься туман. Удень місцями прогнозується невеликий дощ чи мряка. Вночі можливий туман. Стовпчики термометрів показуватимуть до 14 градусів тепла.

У південних областях на зміну сухій ночі прийде дощовий ранок, проте опади прогнозують незначні. Удень на Півдні буде тепло, як для цієї пори – повітря прогріється до +18 градусів.

У східних регіонах опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря цього дня сягатиме +11 градусів.

Яка погода очікується найближчим часом?