Коли припиняться дощі в Україні

Найближчими днями в більшості областей України йтимуть дощі. Подекуди також очікуються грози.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру. Наталія Птуха відповіла, коли припиняться опади.

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Коли припиняться дощі

Синоптикиня розповіла, що в наступні дві доби в більшості областей будуть короткочасні дощі, 29 травня вдень на Лівобережжі подекуди грози.

Уже в суботу в Україні переважно без опадів. Лише на Сході й Південному Сході, вдень і на Північному Заході місцями можливі локальні короткочасні дощі.

На початку червня у нас будуть частіші перерви в дощах,

– зазначила Наталія Птуха.

Додала, 1 червня вночі в південно-східній частині, а вдень в Україні локальні короткочасні дощі. Однак, площа охоплення буде значно меншою, проте вже можливі грози, адже буде інтенсивніший прогрів поверхні, зауважила синоптикиня.

Також розповіла, що 2 червня вже більше впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Без опадів, лише у Криму, Приазов'ї, а вдень і в західних, трохи Житомирська і Вінницька області. Там знову буде надходити черговий атмосферний фронт. Він спричинить короткочасні дощі, подекуди грози.

Синоптикиня підсумувала, що в останній день травня і з початку літа дощі будуть з перервами.

І прояснення будуть, не так, як у нас зараз, що практично весь тиждень затягнуте небо й постійні дощі. Там будуть і сонячні періоди, але якоїсь стабільної на кілька днів антициклональної погоди з високими значеннями температури й без опадів поки що не видно,

– наголосила Наталія Птуха.

Додала, будуть чергуватися то поле високого тиску на один день, може на одну добу, то знову надходження атмосферного фронту.

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