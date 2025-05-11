Як довго в Україні ще будуть дощі: чи чекати сильних злив уже незабаром
- В Україні найближчими днями очікуються дощі у всіх областях, місцями значні опади.
- Температура вночі +2 – +9 градусів. Удень +9 – +14 градусів, на Півдні та Сході до +13 – +18.
Найближчими днями в Україні продовжаться дощі. Литиме у всіх областях. Втім, подекуди будуть лише невеликі опади.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Дощі в Україні
Синоптики прогнозували, що протягом 11 – 13 травня в Україні йтимуть невеликі та помірні дощі. Однак, уночі неділі в Карпатах, 12 травня на Півдні місцями значні опади. Вітер північно-західний і західний, 5 – 10 метрів на секунду.
До речі, на високогір'ї Карпатах помірний, уночі 11 травня місцями значний мокрий сніг.
У найближчі три доби в Україні вночі +2 – +9 градусів. Удень +9 – +14, на Півдні та Сході до +13 – +18 градусів. На високогір'ї Карпат уночі 0 – -5 градусів, удень +1 – +4.
Зауважимо, що за орієнтовними прогнозами на картах, в Україні литиме і 14 – 15 травня. Тож щонайменше до четверга припинення дощів поки не очікується.
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Коли будуть дощі / Скриншоти з Укргідрометцентру
Погода на місяць
- Раніше представниця Укргідрометцентру в інтерв'ю 24 Каналу розповідала, що, за попередніми прогнозами, у травні середньомісячна температура передбачається в межах +15 – +19 градусів, у гірських районах +12 – +14 градусів.
- Усе ж таки очікуємо, що весь місяць повинен бути вищим за норму. Але всього 1,5 – 2 градуси – це не надто багато", – наголосила Наталія Птуха.
- Місячна кількість опадів у травні очікується в межах 35 – 76 міліметрів. У Карпатах і подекуди на Прикарпатті дещо більше, зокрема, 88 – 138 міліметрів. Це в межах норми.
- До речі, абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували в Україні у травні, становить 0 – -6 градусів. Подекуди на Сумщині й у гірських районах -7 – -10 градусів, на узбережжі морів +1 – +3 градуси.
- Абсолютний максимум сягав +30 – +37 градусів. На Одещині, Луганщині й у Криму до +38 – +39 градусів. У гірських районах +28 – +29 градусів.